Colorado, gang di clandestini prende il controllo di un complesso residenziale

Un nuovo filmato del giornalista Vicente Arenas rivela la preswenza di una gang armata in un complesso ad Aurora, Colorado. I funzionari di Aurora hanno indagato sulla gang Tren de Aragua, un gruppo venezuelano coinvolto in traffico di esseri umani, violenza, riciclaggio di denaro e traffico di droga negli Stati Uniti, incluso il complesso di appartamenti Nome Street ad Aurora.

Mentre i resoconti locali affermano che il complesso sta chiudendo a causa di “violazioni del codice”, molti credono che questa sia solo una copertura per un problema più grande. “Non ci crediamo. Crediamo che ci siano violazioni del codice, ma tutto è iniziato con la presa di potere di una gang”, ha affermato la consigliera comunale di Aurora Danielle Jurinsky.

La criminalità nel complesso è aumentata, con incidenti fuori controllo. Un’enorme pila di spazzatura si è accumulata nel complesso di appartamenti, che è stato anche la scena di una violenta sparatoria nel fine settimana. I residenti riferiscono che un gran numero di migranti si è trasferito qui 6 o 7 mesi fa e da allora la direzione si è rifiutata di migliorare le condizioni di vita.

La vicenda è riportata su x da RawAlerts

