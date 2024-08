Bologna: spaccio di droga, rapina e coltelli. Fermati 5 stranieri

Polizia di stato e locale e cinofili con i cani Grey e Barack hanno concentrato i loro controlli ancora una volta nella zona intorno alla stazione ferroviaria di Bologna, da piazza XX settembre, a via Boldrini e via Gramsci, effettuando due arresti e denunciando tre uomini.

18 dosi per un totale di circa 15 grammi di cocaina e mille euro sono stati trovati intorno alle 20 di ieri all’interno di un marsupio di un cittadino tunisino 32enne, regolare su territorio, che in piazza XX settembre, alla vista delle forze dell’ordine, era fuggito su una bicicletta e aveva lanciato un involucro sotto un’auto. Raggiunto in via Boldrini, è stato bloccato e ammanettato. Durante il processo per direttissima è stato convalidato l’arresto.

Rapina davanti alla stazione

E’ comparso davanti al giudice un cittadino marocchino di 23 anni, arrestato per tentata rapina.L’arresto è stato convalidato ed è stata emessa la misura del divieto di dimora a Bologna. Gli agenti della polizia locale sono accorsi in piazza Medaglie d’oro verso le 23, dopo aver sentito le urla. Dopo aver bloccato il 23enne a torso nudo che stava per darsela a gambe, hanno appurato che aveva rubato lo smartphone a un connazionale 47enne colpendolo con diversi pugni al volto che gli avevano provocato un taglio sotto l’occhio. Regolare sul territorio italiano, il giovane è stato arrestato: alle spalle numerosi precedenti per furti, rapine e resistenza. Era sottoposto a obbligo di firma alla caserma dei carabinieri di Castel Maggiore e già destinatario di avviso orale del questore.

Tre denunciati

Tre sono stati gli uomini denunciati per spaccio di droga e possesso di armi, sempre durante i controlli di ieri. Un cittadino maliano di 35 anni, regolare in Italia, è stato fermato dopo una notifica arrivata su “YouPol”, la app per inviare le segnalazioni al 113 alle 22 circa. In un marsupio aveva 15 grammi di hashish.

Poco più tardi, il reparto mobile ha identificato un cittadino nigeriano di 29 anni, irregolare in Italia e con doversi precedenti per spaccio, segnalato all’esterno del bar AB con una lama. È stato effettivamente trovato con un coltello e denunciato. Sempre fuori dallo stesso bar un cittadino tunisino di 23 anni è stato controllato e trovato con 60 grammi di hashish e un coltello dal personale del commissariato Due Torri intorno alle 17. Per lui, l’anticrimine ha chiesto il “dapso urbano”, con divieto di stazionamento davanti ai locali della zona stazione e universitaria.

Tra i cespugli dei giardini Fava di via Milazzo, infine, i cinofili hanno trovato 35 grammi di hashish.

