Nave Emergency verso Ravenna, 169 migranti a bordo

La nave di Emergency, con 169 migranti a bordo, è stata assegnata a Ravenna dal Maritime rescue coordination centre italiano, che ha giudicato quello dell’Adriatico come porto sicuro per lo sbarco della Life Support. L’imbarcazione sta quindi facendo rotta verso la città dell’Emilia Romagna, dove l’arrivo è previsto per il 31 agosto, alle 10 del mattino. Attiva nel Mediterraneo centrale dal dicembre 2022, la nave di Emergency sta compiendo la sua 24esima missione di ricerca e soccorso. Fino ad oggi ha prelevato in tutto 2.221 persone.

Sono 40.660 i migranti sbarcati in Italia dall’inizio del 2024. Un calo drastico rispetto ai 113.778 arrivi dello stesso periodo nel 2023. È quanto si legge sul cruscotto statistico giornaliero pubblicato dal Ministero dell’Interno. Ad agosto, il giorno con più arrivi è stato il 24 con 686 persone approdate nel nostro Paese.

Relativamente alle nazionalità dei migranti, questi provengono in maggioranza dal Bangladesh (8.169), poi dalla Siria (6.609) e dalla Tunisia (5.565). E ancora, 2.446 dall’Egitto, 2.368 dalla Guinea, 1.459 dal Pakistan, 1.311 dall’Eritrea, 1.136 dal Sudan, 1.089 dal Mali e 999 dal Gambia. Giungono da altri Paesi i restanti 9.509 migranti. tgcom24.mediaset.it