Nave Emergency preleva 158 migranti in zona Sar libica e maltese

Prima dell’alba la Life Support, nave di ricerca e soccorso di Emergency, ha prelevato in due diversi interventi 96 migranti, che si trovavano a bordo di altrettante imbarcazioni, in acque internazionali nella zona Sar libica. Un terzo intervento con altre 62 persone è stato effettuato in mattinata in acque internazionali della zona Sar maltese.

In totale i passeggeri sulla Life Support sono 158, di cui 14 donne, 8 minori non accompagnati e 8 minori accompagnati. Si presuppone che tutti gli altri, ovvero la maggioranza, siano uomini. I Paesi di provenienza sarebbero Bangladesh, Egitto, Libano, Nigeria, Siria e territori palestinesi. Per due di loro si è resa necessaria una evacuazione medica effettuata tramite elisoccorso.

Come scrive l’ANSA, al momento dell’avvistamento, la terza imbarcazione era seguita da un mezzo non identificato libico, che si è allontanato al momento del soccorso da parte della Life Support senza interferenze. “Oggi abbiamo effettuato tre soccorsi, nell’ultimo intervento la barca in pericolo era seguita da un mezzo non identificato libico che – spiega Jonathan Nanì la Terra, SAR Team Leader della Life Support -, non appena il team di soccorritori si è avvicinato alla barca, si è allontanato e non ha interferito con le operazioni di soccorso. Ora stiamo navigando verso il Pos assegnatoci di Ancona, dove arriveremo il 30 agosto”.