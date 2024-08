Brutale pestaggio a Gallarate, due stranieri arrestati

Tentato omicidio a Gallarate, identificati e arrestati due giovani africani

La Polizia di Stato di Gallarate ha fatto luce su un brutale episodio di violenza avvenuto nella notte del 21 agosto vicino alla stazione ferroviaria. Un giovane peruviano di 23 anni è stato aggredito da due uomini, uno gambiano di 20 anni e uno senegalese di 22, che lo hanno colpito ripetutamente con calci, pugni e una bottiglia di vetro, lasciandolo privo di sensi. La vittima stava cercando di placare una disputa legata al furto di un cellulare, ma la situazione è degenerata rapidamente in un attacco feroce.

Fuga e arresto: la corsa per sfuggire alla giustizia

Grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle telecamere di videosorveglianza, gli aggressori sono stati identificati e arrestati. Durante la loro fuga, i due hanno tentato di cambiare abiti per evitare il riconoscimento, ma gli sforzi sono stati vani. Già noti per precedenti episodi di violenza, i due sono stati fermati e condotti nel carcere di Busto Arsizio, mentre la vittima, gravemente ferita, è ancora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Gallarate. www.affaritaliani.it