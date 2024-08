Vuole denunciare l’ex ma la mandano a casa, poliziotti indagati

CORATO, 23 AGO – Due poliziotti in servizio nel commissariato di Poliza di Corato, nel Barese, sono accusati di omissione di atti di ufficio perché non sarebbero stati tempestivi nel raccogliere le denunce di una donna vittima di atti persecutori da parte dell’ex marito.

Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani locali, la donna per ben due volte, nell’agosto dell’anno scorso, avrebbe chiesto di mettere a verbale le sue parole contro l’ex che, destinatario di un divieto di avvicinamento, avrebbe violato il provvedimento.

In due occasioni, gli agenti le avrebbero riferito di tornare nei giorni successivi perché il personale dell’ufficio denunce era già impegnato, oppure perché le denunce potevano essere presentate entro le 13. Secondo quanto sostiene la Procura di Trani, invece, non ci sarebbero disposizioni interne al commissariato legate a limiti di orari per presentare querele o denunce

. In un’altra occasione invece, la donna non ha potuto integrare la denuncia perché non era in servizio il poliziotto che aveva compilato il verbale e nessuno dei suoi colleghi poteva sostituirlo. Da qui, la decisione della Procura di fare chiarezza su quanto accaduto e accertare la regolarità dell’intervento dei poliziotti alla luce di quanto prevede il Codice rosso. (ANSA)