Danneggia un bus e aggredisce i poliziotti: arrestato “richiedente asilo”

L’arrestato è un cittadino del Camerun, richiedente asilo, con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona

Nel primo pomeriggio di ieri, la Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico unitamente ai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Macerata, intervenivano in via dell’Acquedotto di Villa Potenza, su segnalazione dell’autista di un autobus del locale servizio di trasporto pubblico, per un cittadino straniero che aveva frantumato un finestrino del mezzo, in quanto udiva un forte colpo e arrestava la marcia al fine di controllare cosa fosse accaduto all’interno del mezzo e notava che lo stesso aveva le mani sporche di sangue.

Successivamente, l’uomo si allontanava dall’autobus per rifugiarsi all’interno di un bar nelle vicinanze, dove provvedeva a lavarsi le mani dal proprio sangue. Alla vista dei poliziotti della Volante e della Squadra Mobile, lo straniero, in evidente stato di agitazione, all’invito di seguirli in Questura per accertamenti, lasciava la stanza da bagno e tentava la fuga scagliandosi con forza contro gli operatori che nell’occorso si frapponevano tra lui e l’uscita del locale.

Inoltre, il soggetto iniziava a dimenarsi colpendo con gomitate, calci e pugni gli operatori che lo avevano circondato, i quali, con non poca difficoltà, riuscivano bloccarlo a terra, in quanto continuava a scalciare e dimenarsi. Nella circostanza, alcuni agenti intervenuti riportavano ferite e contusioni guaribili in pochi giorni e richiedevano l’intervento di un’ambulanza visto il permanente stato di agitazione dello stesso.

Il giovane veniva condotto presso gli uffici della Questura a bordo della volante dove, in seguito agli accertamenti di rito e sentito il P.M. di turno, dr.ssa Rosanna Buccini, veniva tratto in arresto per resistenza, violenza e lesioni a P.U. e denunciato per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.

Si tratta di un cittadino straniero del Camerun, richiedente asilo, dimorante in provincia, con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona.

https://questure.poliziadistato.it