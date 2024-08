Cannabis, Germania consente guida con un certo livello di THC

Il consumo di cannabis sarà autorizzato per gli automobilisti tedeschi. Tuttavia è molto regolamentato e non si applica a tutti

Cinque mesi dopo aver legalizzato la cannabis ricreativa, la Germania sta facendo il secondo passo e modificando le normative per gli automobilisti. Il Bundestag, il parlamento tedesco, ha varato nuove regole che entreranno in vigore giovedì, 22 agosto, come precisato dal Centro europeo dei consumatori (CEC) in un comunicato stampa.

“Come per l’alcol, il consumo di cannabis prima della guida è autorizzato a condizione che non superi il livello di 3,5 nanogrammi di THC per millilitro di sangue (3,5 ng/ml di sangue)”, indica la CEC nel suo comunicato stampa. “Secondo gli esperti, questo tasso è sufficientemente basso da impedire che un automobilista senta ancora gli effetti della droga quando si mette in viaggio”, precisa il Centro europeo dei consumatori.

È vietato mischiare cannabis e alcol

Tuttavia, per poter guidare in Germania dopo aver consumato cannabis, è necessario avere almeno 21 anni e possedere due anni di patente. “Ogni trasgressore rischia una multa di 250 euro”, indica la CEC.

E cosa rischiano i nostri vicini se guidano a una velocità troppo elevata? “Un automobilista con un livello di THC superiore a 3,5 ng/ml nel sangue sottoposto a controllo rischia una multa di 500 euro e il divieto di circolazione di un mese”, si legge nel comunicato.

Inoltre, il consumo di cannabis prima della guida non può essere accompagnato dal consumo di alcol. Se così fosse e un automobilista venisse fermato dalla polizia gli verrà comminata una multa di 1000 euro.

www.leparisien.fr