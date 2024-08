Modena, rissa a bottigliate tra minori stranieri

Un gruppo di ragazzi è venuto alle mani ieri sera in centro storico, dando vita ad uno scontro violento

E’ accaduto a Modena in via Taglio, all’incrocio con via Torre, dove i giovani si sono affrontati in una rissa che ha visto anche l’utilizzo di bottiglie di vetro rotte e probabilmente di qualche coltello. Lo scontro ha comprensibilmente creato scompiglio in zona, mettendo in fuga le persone presenti nei dehor dei locali, che ovviamente hanno segnalato alle forze dell’ordine quanto stava accadendo.

Sul posto si è portata la Polizia di Stato e con gli agenti è arrivato anche il 112. Almeno due dei ragazzi coinvolti, infatti, hanno riportato ferite superficiali. I due stranieri – si tratterebbe di minori stranieri non accompagnati – sono stati accompagnati al Pronto Soccorso per essere medicati.

Ora toccherà alla Polizia ricostruire l'accaduto e identificare tutte le persone coinvolte, chiarendone le responsabilità dal punto di vista penale.