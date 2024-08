Vaiolo delle scimmie, Congo: in arrivo i vaccini Usa

Il governo della Repubblica democratica del Congo (Rdc) riceverà nei prossimi giorni l’arrivo delle prime dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie

Lo ha annunciato ai media il ministro della Sanità Samuel Roger Kamba Mulamba, spiegando che il carico segue la conclusione delle trattative in corso con le autorità dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid).

Con oltre 15.600 casi segnalati e 537 decessi dall’inizio dell’anno, la Rdc è il Paese più colpito dal Mpox in Africa, , ma casi – seppur in entità minore – sono stati registrati anche in altri 11 paesi africani (Sudafrica, Kenya, Ruanda, Uganda, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Camerun, Nigeria, Costa d’Avorio e Liberia).

Un caso della nuova variante Clade 1b è stato segnalato in Svezia, il primo al di fuori del continente. Un bilancio che lo scorso 14 agosto ha spinto l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) a dichiarare l’Mpox “emergenza di salute pubblica internazionale”.

In Congo Secondo i dati dell’agenzia Africa Cdc (che coordina i diversi Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie), dall’inizio del 2024, in Africa sono stati segnalati in totale più di 17 mila casi di mpox (di cui 2.863 confermati) e 517 decessi. www.agenzianova.com