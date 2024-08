Poliomielite a Gaza, Burioni: ‘in Italia i non vaccinati mettono a rischio tutti’

Mi sento in dovere di interrompere il silenzio vacanziero per dirvi che se a Gaza è stato diagnosticato clinicamente un caso di poliomielite le infezioni sono probabilmente già diverse centinaia.

Questo è un grave pericolo sanitario anche per tutti noi italiani, in particolare per i non vaccinati.

Il vaccino è obbligatorio dal 2016 grazie alla Legge Lorenzin, ma molti sono i bambini che prima e dopo la legge non sono stati vaccinati.

Questa popolazione (che potrebbe consentire la circolazione del virus in Italia) mette a rischio tutti, specie quelli vaccinati con il vaccino Salk (più sicuro ma meno efficace) dal 2000 in poi.

I commenti sono chiusi.