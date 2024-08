Val Pusteria, ragazzo di 24 anni trovato semi decapitato a Terento

Per la ”particolarità del ritrovamento”, i carabinieri della compagnia di Bressanone non escludono alcuna ipotesi, al momento, circa la morte violenta di un giovane di 24 anni, trovato ieri mattina nelle campagne di Terento (Bolzano) frazione Marga, vicino a Vandoies in Val Pusteria.

Il ragazzo, Aaron Engl, di Terento, è stato trovato in un prato, parzialmente decapitato, con ogni probabilità da una motosega riferisce AltoAdige.it.

Secondo quanto si apprende l’uomo lavorava in una malga vicina al luogo del ritrovamento, avvenuto da parte di alcuni turisti che hanno poi avvisato i carabinieri. Il corpo del ragazzo è stato trovato riverso a terra, con un grande ed evidente trauma all’altezza della base del collo, e vicino al suo fuoristrada. L’esame autoptico, già disposto dall’Autorità Giudiziaria, verrà effettuato nella giornata di oggi.

Gli indizi fanno quindi pensare ad un omicidio, ma serviranno approfondimenti scientifici puntuali per consentire agli investigatori di esaminare la scena, definita “complessa” ed “estremamente enigmatica” dagli stessi inquirenti, che sul caso mantengono il massimo riserbo.

Intervenuti, dopo la segnalazione, anche il Personale del Soccorso Alpino Guardia di Finanza di Vipiteno, unitamente ai sanitari della locale Croce Bianca – First Responder ed ai Volontari del locale Corpo Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino Bergrettung – Avs.

Accurati rilievi sono stati effettuati dai carabinieri investigazioni Scientifiche di Trento giunti in un momento successivo insieme ai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano. Il complesso degli operatori impiegati nelle delicate operazioni di accertamento, acquisizione di informazioni, sopralluogo e cinturazione della zona interessata si è posto agli ordini del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bolzano, colonnello Raffaele Rivola, che ha raggiunto la zona impervia unitamente al pm di turno della Procura di Bolzano, che ha assunto la direzione delle indagini, tese a fare chiarezza sulle circostanze in cui è avvenuta la morte del ragazzo.

www.rainews.it – foto Facebook