Roma, lite a bottigliate tra nordafricani: un ferito grave

Due feriti di cui uno grave. E’ il bilancio della lite scoppiata nella tarda serata di ieri in piazza Indipendenza. Protagonisti due nordafricani

Secondo i testimoni prima i due hanno iniziato a gridare e poi, dopo aver rotto delle bottiglie, si sono fronteggiati in un duello, brandendo i cocci come un’arma. Le chiamate al 112 hanno fotografato le conseguenze della scena: un uomo a terra sanguinante e l’altro colpito al volto e al braccio. Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno soccorso i due.

Il primo è stato portato al Santo Spirito dove gli è stata riscontrata una ferita alla guancia e l’altra al braccio. Il più grave è stato invece portato all’Umberto I. La gravità e la profondità della ferita alla schiena ha richiesto un intervento chirurgico. Attualmente l’uomo è in prognosi riservata. Sul posto anche i carabinieri della compagnia Roma Centro che, sentendo il primo dei due protagonisti della lite, stanno provando a ricostruire l’accaduto.

Non è la prima volta che la piazza si trasforma in un ring. Era già successo a inizio luglio, con un 38enne ad avere la peggio sempre colpito da cocci di bottiglia. Anche in quel caso protagonisti erano stati dei senza fissa dimora frequentatori della piazza in zona Castro Pretorio. www.romatoday.it