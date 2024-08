Milano, rubano borsa a una turista: stranieri bloccati dalla polizia

Sono stati colti sul fatto e subito bloccati dalla polizia due ladri che ieri mattina a Milano avevano rubato la borsa una coppia di turisti canadesi aveva appoggiato a una sedia mentre si trovava nel bar del loro albergo, il Duo Milan Porta nuova, in via Cardano, fra la stazione centrale e il Bosco verticale.

Proprio agenti della sesta sezione della squadra Mobile in servizio per contrastare i furti negli hotel vicino a stazioni e aeroporti hanno visto i due uomini sospetti in via Fara, un 56enne cubano e un peruviano di 23 anni. In via Fara il cubano ha gettato due carte di credito sotto una vettura. Una volta recuperate, gli agenti hanno scoperto che erano state rubate circa un’ora prima in un bar di via Melchiorre Gioia insieme al portafoglio a una donna di 76 anni che avvertita dalla banca di un tentativo di servirsene, le aveva bloccate. (NPK) ANSA