Cesena, tenta di adescare un bambino: fermato maghrebino

Episodio inquietante quello accaduto venerdì sera intorno alle 21:30 nella centralissima Piazza della Libertà a Cesena

In base a quanto si apprende da una serie di testimoni, un giovane magrebino di circa 30-35 anni avrebbe cercato di adescare un bambino molto piccolo, di non più di tre o quattro anni. Fortunatamente pare che la mamma, non appena si è accorta di tutto, sia riuscita ad attirare l’attenzione di una pattuglia dei Carabinieri che era di passaggio in centro, i militari dell’Arma hanno sentito il racconto della donna e hanno fermato il giovane che è stato portato in caserma.

“Vieni con me, ti porto a mangiare la pizza”, avrebbe detto insistentemente al bambino. Inoltre viene riportato che ci sarebbe stato anche un altro tentativo di adescamento nei confronti di un bambino un po’ più grande, di circa sette anni.

Nella mattinata di venerdì il giovane è stato visto fare avanti e indietro in Piazza della Libertà, ben vestito e con un borsello. La vicenda ha sicuramente scosso i presenti, è stata disinnescata una situazione di potenziale pericolo considerando che dal pomeriggio Piazza della Libertà si popola di tanti bambini dai tre ai 16 anni che si ritrovano per giocare. www.cesenatoday.it