Violenze nel carcere di Bari, detenuti sequestrano infermiera

“Gravissimi disordini presso la Casa Circondariale di Bari”. E’ quanto denuncia Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. Alcuni detenuti avrebbero sequestrato un’infermiera e aggredito violentemente l’agente in servizio, che cercava di impedirlo. “A Bari – sottolinea De Fazio – a fronte di 252 posti disponibili, sono presenti ben 390 detenuti, gestiti da 220 poliziotti penitenziari quando ne servirebbero almeno 449”.

“Sarebbero stati richiamati gli agenti di riposo e altri sarebbero stati inviati da diverse carceri della regione”, aggiunge il segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria.

Secondo De Fazio, “la situazione nelle prigioni, come avevamo previsto e denunciato, è sempre più esplosiva e non bastano certo i ‘vaderetrum’ (vademecum che illuminano come le lampadine di Natale) del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ad arginarla. Anzi, sono proprio le direttive incoerenti e talvolta inattuabili a ingenerare ulteriore confusione fra gli operatori, che continuano a essere abbandonati a se stessi, nonostante la propaganda di governo”.

www.tgcom24.mediaset.it

Secondo i penalisti, tenere i malviventi in carcere è un passo indietro per la sicurezza dei cittadini.