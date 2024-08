Pula, tunisini appena sbarcati intercettati sulla 195

Cagliari – Una ventina di migranti è stata intercettata nella notte lungo la Statale 195. Stando a quanto si apprende, avrebbero dichiarato di essere tunisini: tra loro anche due bambini i 9 e 7 anni. Sono tutti in buone condizioni di salute. La comitiva è stata intercettata a poca distanza dal Forte Village, in territorio di Santa Margherita di Pula. Non è stato chiarito dove siano sbarcati.

Dopo i primi accertamenti sanitari da parte del 118 e i riconoscimenti effettuati dai carabinieri è stato disposto il trasferimento nel Cpa di Monastir. www.unionesarda.it – foto archivio