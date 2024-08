Ministro israeliano: ‘giustificato affamare Gaza’. Onu: “siamo sconvolti”

GINEVRA – Il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk è rimasto “scioccato e sconvolto” dai commenti del ministro delle Finanze israeliano che ha suggerito che potrebbe essere “giustificato” affamare la popolazione di Gaza per liberare gli ostaggi.

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani “condanna con la massima fermezza queste parole, che incitano all’odio contro civili innocenti”, ha dichiarato il suo portavoce Jeremy Laurence in una conferenza stampa.

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich aveva detto: “Nessuno al mondo ci permetterà di far morire di fame due milioni di persone, anche se potrebbe essere giustificato e morale per liberare gli ostaggi“. “Stiamo portando aiuti umanitari perché non abbiamo scelta. Siamo in una situazione che richiede la legittimità internazionale per condurre questa guerra”, aveva osservato Smotrich.

Il portavoce di Turk ha dichiarato ai giornalisti che “la morte per fame dei civili come metodo di guerra è un crimine di guerra”. ANSA