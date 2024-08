Migranti: 37mila arrivi nel 2024, in maggioranza bengalesi

Secondo gli ultimi dati, sono 35.725 le persone giunte finora in Italia dall’inizio dell’anno a fronte delle 94.009 dello stesso periodo di riferimento nel 2023

Riguardo alle nazionalità, quella più numerosa riguarda i bengalesi (7.615), seguiti da siriani (5.725) e tunisini (4.747). Ad essere particolarmente attenzionata, secondo quanto si apprende da fonti informate, in questi giorni è proprio la rotta che, dopo l’arrivo dal Bangladesh in Egitto, porta alle traversate nel Mediterraneo verso l’Italia, in particolare a seguito della crisi politica e dei disordini nel Paese, che potrebbe provocare ad un aumento dei flussi da quel territorio. (ANSA)

La leader del Bangladesh, Sheikh Hasina, destituita qualche giorno fa, ha dichiarato che il governo degli Stati Uniti ha sostenuto l’operazione di cambio di regime contro di lei. Ha detto che gli USA le avevano detto che avrebbe potuto restare al potere se avesse permesso loro di costruire una base militare sulla strategica isola di St. Martin. Lei ha rifiutato.

Dopo le dimissioni della premier, che sarebbe poi fuggita in India, si sono scatenati scontri interreligiosi e la maggioranza musulmana sta attaccando la minoranza hindu. Sui sociali sono stati diffusi video con scene violentissime cui prendono parte anche i militari dell’esercito.

Why do your eyes not see the genocide that Hindus are being subjected to in Bangladesh at the hands of Muslims?

Save Hindus in Bangladesh pic.twitter.com/bAeiDpWYtc

— Salwan Momika (@Salwan_Momika1) August 10, 2024