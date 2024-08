Kiev: “stiamo destabilizzando la situazione in Russia”

L’esercito russo ha attaccato le truppe ucraine nella regione russa di Kursk con elicotteri Ka-52, carri armati T-72 e un caccia Su-25. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, come riporta la Tass. “Gli equipaggi dell’aviazione dell’esercito su elicotteri Ka-52 hanno eseguito attacchi aerei contro una concentrazione di personale, equipaggiamenti militari e mezzi militari delle Forze armate ucraine nella zona di confine della regione di Kursk – si legge in un comunicato -.

Secondo i rapporti dell’intelligence, tutti gli obiettivi sono stati distrutti con successo”. Gli elicotteri, ha aggiunto il ministero, hanno utilizzato nell’attacco missili non guidati S-8. L’offensiva di terra è stata realizzata con carri armati T-72B3M. Nell’attacco, conclude il ministero, sono stati “distrutti gruppi mobili di blindati delle forze armate ucraine nella zona di confine della regione di Kursk”. (ANSA)

KIEV, 11 AGO – “Migliaia” di truppe ucraine stanno partecipando all’incursione nella regione russa di Kursk, con l’obiettivo di “indebolire” le forze russe e “destabilizzare” il Paese: lo ha detto all’agenzia di stampa Afp un alto funzionario della sicurezza ucraina che ha voluto mantenere l’anonimato. “Siamo all’offensiva. L’obiettivo è quello di indebolire le posizioni del nemico, infliggere le massime perdite e destabilizzare la situazione in Russia, che non è in grado di proteggere il proprio confine“, ha dichiarato il funzionario sottolineando che l’incursione in Russia “ha alzato notevolmente il nostro morale”. (ANSA)

Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze ucraine stanno spingendo il conflitto “nel territorio dell’aggressore”.

Oggi un bombardamento ucraino su Kursk ha causato il ferimento di 69 persone tra cui otto bambini, secondo il ministro russo della Salute russo Mikhail Murashko.

Intanto, mentre Mosca cerca di fermare questa offensiva ucraina, più di 76.000 persone sono già state evacuate dall’area e un regime “antiterrorismo” è stato imposto in tre regioni di confine: le autorità nelle regioni di Kursk, Belgorod e Bryansk possono limitare la circolazione di persone e veicoli e utilizzare intercettazioni telefoniche tra le altre misure. Nella notte la Russia ha colpito il territorio ucraino, esplosioni sono state registrate nel centro e nell’est della capitale. (Askanews)