Torino, maxi furto di rame: arrestati tre stranieri

Un marocchino di 52 anni e due romeni di 30 e 44 anni sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Grugliasco per il furto di numerose bobine di cavi elettrici in rame avvenuto nella notte di domenica 4 agosto 2024 nel cantiere del nuovo polo scientifico universitario, tra via Leonardo da Vinci e corso Torino.

Nella mattinata di martedì 6, al termine di nuovo sopralluogo all’interno dell’area, i militari dell’Arma hanno notato un furgone di colore giallo parcheggiato nei pressi del varco d’accesso. Alla loro vista, un uomo è immediatamente salito sul mezzo e si è dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento è stato fermato e tutti gli occupanti identificati.

Nel corso della perquisizione del veicolo sono state trovate 155 sezioni di cavi elettrici da cablaggio in rame per un peso complessivo di 180 chili e un valore commerciale di 1.440 euro. A conclusione di ulteriori indagini, i tre sono stati anche denunciati perché gravemente indiziati di furto aggravato in concorso per essere presumibilmente anche gli autori del furto avvenuto due giorni prima. Il materiale rinvenuto, infatti, è usato esclusivamente su importanti cantieri dove vengono realizzate grandi opere edili. www.torinotoday.it