Incendio in un campo con pannelli solari

Incendio di sterpaglie in un campo a Lastra a Signa dove sono installati oltre 4mila pannelli solari che non sono stati interessati dal rogo

Sul posto, in via del Pollaiolo, sono intervenuti attorno alle 13.25 i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest insieme al personale Aib della Regione. L’incendio, messo sotto controllo dai soccorritori dopo quasi due ore, ha coinvolto la sterpaglia presente alla base dei pannelli che però sono staccati da terra e non hanno quindi riportato danni. www.firenzetoday.it