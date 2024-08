Violenza sessuale, Mohamed Elsayed arrestato alle Olimpiadi

Altro giorno, altra storia incredibile in queste Olimpiadi

Dopo la fuga a Disneyland di Luana Alonso e l’arresto di Thomas Craig per aver comprato droga, ora è scoppiato il caso che riguarda Mohamed Elsayed. Stando a quanto riportato da Le Parisien, il lottatore egiziano sarebbe stato arrestato per violenza sessuale intorno alle cinque di questa stamattina. L’atleta della delegazione olimpica africana è stato arrestato dalla polizia davanti a un bar del centro e la procura di Parigi avrebbe confermato che l’atleta “avrebbe messo una mano sulle natiche di un’altra cliente”.

Attualmente non si sa se l’atleta 26ennne sia ancora o meno in galera, ma il giornale francese assicura al momento che fosse completamente ubriaco al momento dell’arresto. Una brutta vicenda per Mohamed Elsayed che aveva terminato la sua avventura alle Olimpiadi di Parigi nella lotta greco-romana (-67 kg) dopo la sconfitta contro Hasrat Jafarov.

www.ilmessaggero.it