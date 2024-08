PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 10 agosto 2024

Vaccini obbligatori in Puglia. Un suicidio indotto.

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 10 agosto 2024 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Con l’avvocato Francesco Paolo Cinquemani, il professor Gianfrancesco Vecchio e il dottor Giuseppe Di Bella si torna a parlare dei “vaccini”, delle relative violazioni costituzionali della Regione Puglia (che li impone indirettamente anche agli studenti violando la privacy) e quindi della conseguente Diffida a riguardo.

I tamponi sono inattendibili, una truffa, e non possono essere imposti.

I vaccini sono veleni e non possono essere obbligatori.

Solo la disobbedienza ci consentirà la sopravvivenza.

“Questa continua menzogna non è volta a far credere al popolo una bugia, ma a far sì che nessuno creda più a niente.

Un popolo che non sa più distinguere tra verità e menzogna non può distinguere tra giusto e sbagliato.

E un popolo del genere, privato del potere di pensare, è, senza saperlo e volerlo, completamente sottoposto alla norma

di bugie. Con un popolo così puoi fare tutto quello che vuoi”

Hannah Arendt

(14 ottobre 1906 – 4 dicembre 1975) storica e filosofa tedesca