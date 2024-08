Elezioni Usa 2024, Microsoft: Iran cerca di interferire facendo disinformazione

Rischi di interferenze da parte di gruppi iraniani pronti a fare disinformazione in vista delle presidenziali Usa: è l’allarme lanciato dal colosso informatico Microsoft

Secondo il colosso di Redmond si stanno intensificando i preparativi per interferire nelle elezioni presidenziali statunitensi di novembre. A riportare la notizia è la Cnn; “Questi gruppi – dice Microsoft – hanno gettato le basi per campagne di influenza su argomenti di attualità elettorale e hanno iniziato ad attuarle nel palese tentativo di generare controversie o influenzare gli elettori, soprattutto negli stati dove il voto è in bilico”. tgcom24.mediaset.it