Primo open day del polo territoriale “Unikoiné” di Oristano

Si é svolto mercoledì 31 luglio 2024, alle ore 18:00, ad Oristano, presso i locali dell’ex Istituto di Scienze religiose in via Cagliari, n. 179 il primo open day del Polo territoriale e di orientamento “Unikoiné” della SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma ove gli studenti saranno immatricolati a partire dall’anno accademico 2024/2025.

Grande soddisfazione é stata espressa dal Presidente del Polo, prof. Andrea Oppo, dal Vice-Presidente, Mons. Don Roberto Caria (Vicario generale della Diocesi di Oristano e professore associato di Morale sociale presso la Pontificia Facoltá Teologica della Sardegna), dalla Coordinatrice didattica, la dott. ssa Francesca Ferrazza, e dal dott. Giovanni Dessena, psicologo, psicoterapeuta e componente dell’associazione “Tabitá”, ente gestore della nuova realtá.

Non sono mancati i saluti di numerose autoritá che, in presenza e da remoto, hanno espresso il loro apprezzamento ed il loro incoraggiamento per questo importante progetto che sta riscuotendo un grande successo non solo nel territorio oristanese, ma nell’intera Sardegna: da S.E. Rev. ma Mons. Roberto Carboni, Arcivescovo metropolita della Diocesi di Oristano e Vescovo di Alles-Terralba al dott. Daniele Cenci, consigliere presso la IV sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, dal Presidente del Giudicato di Arborea, Pierpaolo Erbì, al Sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Cagliari, dott. Sergio De Nicola.

Tanti gli studenti e le studentesse interessati ai due percorsi attivati (oltre cinquanta, ad oggi, le richieste pervenute):

1) Turismo archeologico;

2) Marketing per lo sviluppo del managment agroalimentare.

La gestione amministrativa del Polo é affidata all’associazione culturale “Tabitá” che, nelle persone del Presidente, dott. Francesco Dessena, e del Vice-Presidente, dott. Roberto Serra, ha creduto fin da subito alle enormi potenzialitá di questa iniziativa accademica, resa possibile grazie all’impegno costante di mons. Don Roberto Caria e della Diocesi di Oristano la quale ha concesso gli spazi dell’ex Istituto di Scienze religiose in comodato d’uso gratuito.

In data sabato 07 settembre 2024 si svolgerá il primo test di accertamento il quale non é un test di ingresso, ma semplicemente una verifica delle conoscenze della lingua inglese e di alcuni nozioni di cultura generale, utili ai docenti della SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma per parametrare il livello di partenza ed eventualmente intervenire con strumenti didattici ad hoc.

Per informazioni é possibile telefonare a 3402698413 oppure inviare una mail a segreteria@unikoine.it