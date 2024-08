Malore improvviso, muore bambina di 11 anni

Tragedia a Grazzanise (Caserta): muore una bambina di 11 anni. Ieri sera, 5 agosto, la comunità di Grazzanise è stata sconvolta da una tragedia

Rosa E., una bambina di 11 anni, ha perso la vita mentre stava giocando nel vicolo di via Tonneta. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola Rosa potrebbe essere stata colta da un malore improvviso. I vicini e i familiari sono immediatamente intervenuti per soccorrerla, tentando di rianimarla. Poco dopo, sono giunti anche i sanitari del 118, ma purtroppo il loro intervento non ha sortito effetti, e hanno potuto solo constatare il decesso della bambina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere per avviare le indagini del caso. Il corpo della piccola Rosa è stato trasportato all'istituto di medicina legale di Caserta per ulteriori accertamenti. L'esame autoptico servirà a determinare le cause del decesso.