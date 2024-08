Pontecorvo, 24enne ucciso a coltellate

Sangue in strada nel sud della provincia di Frosinone. Questa notte un ragazzo di soli 24 anni ha perso la vita dopo avere ricevuto alcune coltellate. Il ragazzo di origine marocchine si trovava verso l’una di notte tra domenica e lunedì 5 agosto in via Via San Giovanni Battista Angolo Via Don Luigi Sturzo nel comune di Pontecorvo (Frosinone). Un omicidio efferato che ha fatto molto scalpore.

L’arrivo dei carabinieri e dei sanitari del 118

I carabinieri della compagnia di Pontecorvo avvisati da una telefonata al numero unico per emergenze sono giunti sul posto ed hanno trovato il giovane agonizzante in un angolo della strada. Avvisati i sanitari del 118 che giunti sul posto non hanno potuto far nulla per tenerlo in vita. Troppo gravi le ferite con arma da taglio che aveva all’altezza della pancia.

L’omicidio dopo una lite

Il tutto sarebbe scaturito da una lite tra il 24enne ed un altro giovane. Uno dei due ha estratto un coltello ed ha colpito più volte all’addome il rivale che è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. L’autore dell’omicidio è stato fermato dai carabinieri e attualmente è sotto interrogatorio dinanzi al magistrato Fioranelli della Procura di Cassino, presso la caserma di Pontecorvo. www. frosinonetoday.it