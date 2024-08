Da quando serve un genetista per distinguere un maschio da una femmina?

E poi ci sono quelli che vorrebbero apparire i più fighi, e sono solo i più fessi. Ditemi voi, da quando l’Umanità per saper distinguere un maschio da una femmina ha avuto bisogno del genetista?

di Giuseppe Masala – A me pare che questa sia una “grande” novità, visto che fino ad ora l’uomo, intelligente o stupido, con qualsiasi livello di istruzione, di qualsiasi cultura e religione, sia sempre stato in grado di distinguere un maschio da una femmina. Ora i sapienti (sic) e quelli che li seguono a ruota per fare i fighi ci dicono che non basta, che l’umanità dall’inizio della storia ha sempre sbagliato: per riconoscere un maschio da una femmina ci vuole il genetista! Ma andate a farvi benedire!

Voi credete di passare per intelligenti, scaltri, acculturati quando fate queste uscite, siete solo dei poveretti in balia delle agenzie pubblicitarie ingaggiate da i potenti e che utilizzano anche gli storytelling basati sulla science fiction per indurvi a credere le cose più assurde: compreso che uno palesemente uomo sia una donna con problemi di ormoni.

Oppure a credere che una fogna a cielo aperto come la Senna sia diventata un limpido ruscello di montagna: non vedete manco i poveri atleti del Triathlon che sono arrivati al traguardo a vomiti perché con violenza inaudita sono stati costretti a nuotare in una fogna e a bene le sue “limpide acque”… Perché tutto questo?

Ve l’ho detto, questa olimpiade è un manifesto della cultura Woke come le olimpiadi del 1936 di Berlino furono un manifesto del nazismo e del razzismo.

I potenti della terra, che nel nome della “sostenibilità” fanno nuotare nella fogna gli atleti ci stanno dicendo: «basta viaggi verso mete esotiche, fate il bagno in quello che ci avete sottocasa». Quando fanno dormire gli atleti in letti di cartone stanno dicendo a noi che il mobilio in legno costerà talmente caro che se lo potrà permettere solo Elon Musk e quelli come lui.

Quando non hanno messo il condizionatore nelle camere degli atleti stanno dicendo a noi:«Dovete abituarvi a sopportare il caldo o il freddo senza troppi lussi che in assenza di energia non possiamo più permetterci». Quando fanno mangiare cibo spazzatura agli atleti stanno dicendo che anche noi dobbiamo imparare a farlo (peraltro come se non ne mangiassimo abbastanza).

Quando vogliono convincerci che un individuo dotato di membro maschile sia una donna, ci stanno dicendo che ce la dobbiamo far piacere…i contatti maschi/femmine biologici vanno diminuiti perchè siamo troppi e i bambini sono insostenibili per l’ecosistema. E allora vai a letto con un uomo che il Potere ha nominato donna ex abrupto (del resto te lo stanno dicendo, che per vedere se uno è maschio o femmina serve un consulto dal genetista….😂).

Ecco, vorrei dirlo a tutta la “gente per bene”, che crede alla verità dei giornali e delle tv e che assumono le pose da intellettualoni “per bene”, irridendo chi protesta: sappiate che vi stanno prendendo per il sedere un’altra volta, da una vita vi manipolano e vi fanno votare contro i vostri interessi. vi fanno comprare carabattole a prezzi assurdi perchè grazie ai marchi pubblicizzati credete di avere riconoscimento sociale, e ora…vi vogliono far credere che un maschio è una femmina con problemi di ormoni e che l’acqua della Senna sia limpida….bevetevela tutta. Ma almeno non rompete le palle a chi non ci sta.

https://t.me/giuseppemasala/46486