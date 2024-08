Malore in piscina, morto 30enne nel Milanese

È morto in ospedale l’uomo di 30 anni che, il 24 luglio, si era sentito male mentre nuotava nella piscina di San Donato Milanese, ed era stato estratto dall’acqua privo di sensi. Ricoverato in ospedale al Policlinico della stessa città, le sue condizioni erano apparse critiche ai soccorritori e poi ai medici del nosocomio.

L’uomo è rimasto ricoverato in prognosi riservata fino a mercoledì 31 luglio, quando è deceduto. Nessuna ipotesi certa, ancora, sul motivo che ha portato al malore. Per questo la procura di Milano ha disposto l’autopsia sulla salma del 30enne. Intanto la polizia locale di San Donato Milanese sta raccogliendo le testimonianze delle persone presenti in piscina quel giorno. www.milanotoday.it