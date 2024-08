Nave Life Support preleva 41 migranti, tutti uomini

Un’operazione come tante nel Mediterraneo, 41 migranti recuperati in acque libiche: è arrivata giovedì mattina nel porto di Napoli la nave Life Support di Emergency. A bordo tutti uomini, di cui quattro minori fra i 15 e i 17 anni. Hanno raccontato di essere partiti da Sabrata in Libia, stipati su una piccola barca in vetroresina che, finita in difficoltà in mare, è stata raggiunta dalla Life Support nella notte di lunedì scorso.

Come scrive ASKANEWS, Sauro Forni, coordinatore del team medico a bordo della Life Support, ha detto: “Erano molto provati al momento del recupero, adesso stanno bene. Non c’erano donne, erano tutti uomini, per lo più dal Bangladesh, qualche siriano e degli egiziani. I minori stanno bene, hanno fatto più fatica all’inizio, erano i più provati, i più stanchi”.