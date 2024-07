OMS e Pandemia 2.0: “stato dell’arte”

di Leonardo Guerra – L’OMS, nei giorni scorsi, ha richiesto pubblicamente una campagna di vaccinazione di massa con vaccini a mRNA contro l’influenza aviaria e sta chiedendo, inoltre, ai governi delle nazioni sovrane di “prepararsi” per combatterla.

Il vaccino è già stato autorizzato con procedura di emergenza negli USA circa un mese fa, frutto delle ricerche di guadagno di funzione. Tale progetto è stato finanziato anche da Bill Gates con 9,5 milioni di USD all’Università di Wisconsin per rendere l’H5N1 trasmissibile anche ai mammiferi e agli umani. Risultato ottenuto con la creazione di un nuovo ceppo che include anche l’uomo, come ospite.

L’establishment medico ora si sta già preparando al lancio di un’altra “pandemia”, questa volta, appunto, incentrata sull’influenza H5N8, nota anche come influenza aviaria.

Il Nuovo Regolamento Sanitario Internazionale, approvato “in zona cesarini” da 194 paesi durante l’Assemblea OMS tenutasi a Ginevra dal 27 Maggio al 01 Giugno 2024, grazie ad un colpo di mano dell’OMS attuato l’ultimo giorno utile, in palese violazione delle leggi internazionali (Dssa Beata Sibylle Pfeil, esperto legale e avvocato dell’OMS), continua, quindi, a rappresentare una minaccia formidabile per la costituzione di un Unico Governo Mondiale Sanitario.

Il Governo Meloni persiste nel far finta di nulla, come già successo durante le votazioni del 01 Giugno. Se entro Marzo 2025 non viene presentata una formale opposizione da parte del nostro governo, tale regolamento diventerà operativo e vincolante con tutte le conseguenze che ormai conosciamo molto bene.

Fra queste:

a) cessione della sovranità sanitaria allargata secondo il concetto “One Health”,

b) abolizione dei diritti costituzionali e dei diritti umani, allargamento inusitato dei poteri del Direttore Generale, mancanza di controlli e di organi di vigilanza indipendenti sull’operato del Direttore Generale,

c) enormi conflitti di interessi fra sponsor privati e OMS,

d) spinta sconsiderata all’uso dei vaccini a mRNA, nonostante le evidenze dei gravi eventi avversi,

e) proliferazione dei bio-lab LBS-4 e delle ricerche di guadagno di funzione (esplosione del rischio pandemico) nei paesi aderenti.

Senza parlare della non idoneità a ricoprire la posizione di Direttore Generale da parte di Tedros Adhanom Ghebreyesus, mai eletto e ricercato nel suo paese per crimini contro l’umanità, nominato dagli sponsor privati.

Non rimane, pertanto, molto tempo.

Cosa fare da parte di tutte le organizzazioni civili che hanno a cuore i diritti costituzionali e umani fondamentali?

1) Contattare i parlamentari e informarli che OMS calpesta la democrazia, i diritti umani e chiedere loro di organizzare consultazioni referendarie dei cittadini e/o raccolta di firme su base regionale a partire da ottobre prossimo

2) Consegnare l’esito delle consultazioni e le firme alla Presidenza del Consiglio entro e non oltre Dicembre 2024.

Leonardo Guerra, biologo molecolare