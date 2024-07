Volevano sabotare le Olimpiadi, arrestati 45 ecologisti

Decine di persone sono state arrestate in Francia per aver voluto interrompere i Giochi olimpici di Parigi 2024. Lo ha dichiarato il ministro degli Interni Gérald Darmanin

Le forze di sicurezza hanno arrestato circa 50 persone, ha detto Darmanin al canale televisivo France 2. Avevano voluto compiere “azioni di sabotaggio o proteste radicali” durante le prime competizioni olimpiche, ma le autorità lo hanno impedito, ha detto. Il quotidiano Le Parisien ha riferito che 45 membri del movimento ambientalista radicale Extinction Rebellion sono stati arrestati. Avevano pianificato azioni di protesta contro le conseguenze sociali ed ecologiche delle Olimpiadi.

Altri arresti

Il quotidiano Le Figaro ha riferito che un attivista di estrema sinistra è stato arrestato domenica a Oissel, circa 121 chilometri a nord-ovest di Parigi. L’uomo è stato fermato presso una stazione ferroviaria nazionale francese o una sede SNCF e aveva “chiavi di accesso ai locali tecnici SNCF” insieme a “tronchesi e un set di chiavi universali” nel suo veicolo insieme a materiale informativo collegato all’estrema sinistra. L’ufficio del procuratore di Parigi ha affermato che questo arresto non era collegato all’indagine sugli attacchi incendiari che hanno interrotto colpito la rete ferroviaria Tgv il giorno dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici, colpendo centinaia di migliaia di viaggiatori.

Sabotaggio fibra ottica

Nuovo sabotaggio in Francia: in sei dipartimenti sono stati compiuti la notte scorsa atti vandalici contro strutture dell’operatore telefonico Sfr. Lo rende noto Bfmtv, citando una fonte della polizia e precisando che non ci sono al momento rivendicazioni. I dipartimenti colpiti sono quelli de l’Aude, Bouches-du-Rhône, Drôme, Hérault, Meuse e Oise. Non si sa ancora il numero di utenti interessati dalle conseguenze dell’attacco.

notizie.tiscali.it