“Sapete come sono le donne… vanno a rifarsi il trucco”, licenziato cronista Eurosport

Una battuta è costata caro a Bob Ballard, storico commentatore sportivo britannico che dagli anni ‘80 racconta le gare più importanti riguardanti nuoto e tuffi

Parigi, 29 luglio 2024 – A seguito della staffetta 4×100 stile libero femminile vinta dall’Australia Ballard, che fa parte del team di telecronisti di Eurosport e che in passato ha lavorato anche per la Bbc, si è lasciato andare ad alcuni commenti “sessisti” nei confronti delle atlete vincitrici della gara.

La vicenda

Qualche istante prima della premiazione Ballard aveva ironizzato in questo modo sulla squadra australiana, che stava temporeggiando nei saluti al pubblico prima di raggiungere il podio: “Si staranno dando l’ultimo ritocco, lo sapete come sono le donne… Se ne stanno in giro, a rifarsi il trucco”. Il commento è stato definito ’vergognoso’ da Lizzie Simmonds, ex nuotatrice e seconda voce della telecronaca.

Eurosport ha di conseguenza provveduto a sollevare Bob Ballard dall’incarico con effetto immediato, costringendolo a lasciare la squadra olimpica dei telecronisti per ‘commenti inappropriati’.

https://luce.lanazione.it – foto X Bob Ballard