Sulla ripugnante cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024

di Gianluca Sciorilli – Osservare le nefandezze diaboliche di un nemico già sconfitto, è utile solo se si ha una visione spirituale e strategica più ampia e, soprattutto, se non si cade nella trappola dello sconforto indotto dai mezzi di comunicazione e che possono portare molto a pensare: “ormai è finita, non c’è più speranza né salvezza” . Questo è falso ed è proprio ciò che vuole il nemico, (ovvero l’élite globalista gnostica e luciferina) !

Ricordatevi che la Fede è la Preghiera sono armi potentissime e gratuite che il nemico teme più di ogni altra arma.

L’elite diabolica globalista necessita di soldi, potere, mezzi di comunicazione per manipolare le persone e combattere la loro guerra persa contro Dio. Lo fanno per allontanare l’umanità da Dio, ed avere così il controllo su una umanità debole, afflitta dalla corruzione, dalle guerre, dall’usura. Vogliono renderci schiavi impauriti e farci credere che senza i loro “modelli sociali” degenerati, noi non abbiamo speranza né futuro perché Dio non c’è, che Gesù e la Madonna non amano né salvano i loro figli.

Tutto falso ovviamente, essendo Satana il re dei bugiardi.

C’è un Occidente Cristiano, anche se più o meno consapevolmente, che è vastissimo, che prega, che lavora, che crede nella famiglia e nei valori autentici della vita che lotta e che distingue il bene dal male. Quell’Occidente che ha dato origine alle opere d’arte, alla bellezza, ed alla civiltà basata sul rispetto e sull’amore. Invito tutti a combattere, con rinnovata fede in Gesù Cristo e Maria, la madre di tutte le battaglie, che è quella spirituale.

Ricordatevi che le armi più potenti sono la preghiera e l’amore. Armi donateci dal Cielo assolutamente gratuite, che ci rendono invincibili ed impenetrabili dagli attacchi dei demoni (Efesini 6:11). Le armi più temute da Satana e dai suoi adepti, i quali, come ho scritto sopra, necessitano di soldi, potere e anime corrotte per combattere una guerra già persa . Abbiate fede in Gesù Cristo e Maria. L’Arcangelo Michele e le milizie Celesti sono in battaglia contro Satana, diamogli tutti una mano con la potenza della preghiera, della fede e della speranza. È una chiamata “alle armi” dello spirito per tutte le anime belle. Dobbiamo unirci nella fede ed in preghiera, diventando così invincibili soldati di Cristo contro le armate delle tenebre . Non prevarranno. “Non praevarebunt” (Mt.16-18) .

(Gianluca Sciorilli)