Gualtieri: “congratulazioni a Parigi, magnifica cerimonia”

Congratulazioni a Parigi per la magnifica cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi. Grazie all’amica sindaca Anne Hidalgo per l’invito.

Roma città gemellata con Parigi è fiera di essere qui per fare il tifo per @ItaliaTeam_it

e per lo sport che unisce i popoli.

Lo scrive su X Roberto Gualtieri (Pd), sindaco di Roma.

Jean-Luc Mélenchon (sinistra francese) sulla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Paris2024 :

“Non mi è piaciuta la presa in giro dell’Ultima Cena cristiana, l’ultimo pasto di Cristo e dei suoi discepoli, il fondatore del culto domenicale. Naturalmente non entro nella critica della “blasfemia”. Questo non riguarda tutti. Ma mi chiedo: perché rischiare di ferire i credenti? Anche quando siamo anticlericali! Quella sera stavamo parlando al mondo. Tra i miliardi di cristiani nel mondo, quante persone coraggiose e oneste a cui la fede aiuta a vivere e sanno partecipare alla vita di tutti, senza dare fastidio a nessuno? »