Dopo oltre 14 ore continuative di trattativa, nella notte al ministero del Lavoro è stato siglato l’accordo sulla cassa integrazione straordinaria di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria (ex Ilva). La Cigs interesserà 4.050 lavoratori: 3500 dello stabilimento di Taranto e 450 di altri siti. A darne notizia è la Fim Cisl. L’accordo sottoscritto prevede novità e agevolazioni per i lavoratori coinvolti. tgcom24.mediaset.it