Belgio, legami con Stato islamico nel Khorasan: 7 fermati

Vasta operazione antiterrorismo in tutto il Belgio: dopo un’ondata di perquisizioni sono state fermate sette persone sospettate di essere legate a un gruppo terroristico e di preparare un attentato. Lo annuncia la procura federale belga. Le perquisizioni hanno avuto luogo nelle città di Seraing, Anversa, Saint-Josse-ten-Noode, Menen, Bourg-Léopold, Liegi, Kortrijk, Gand e Zonhoven.

Diversi sospettati di terrorismo in Belgio, fermati in un blitz condotto questa mattina nel Paese, “provengono dall’Asia centrale e affermano di appartenere allo Stato islamico nel Khorasan“, la fazione dell’Isis che opera principalmente in quell’area. Lo riportano i media belgi.

L’operazione che ha portato al fermo di sette persone in nove comuni belgi – tra cui Saint-Josse a Bruxelles – è stata fatta scattare “in via preventiva” alla vigilia dell’inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi, secondo quanto indicano all’ANSA alcune fonti vicine agli ambienti giudiziari. L’obiettivo di un possibile attentato resta comunque “sconosciuto”. (ANSA)