Qualcosa puzza

Perché il presidente Biden dovrebbe annunciare una decisione così importante e storica una domenica pomeriggio su una piattaforma di social media? La lettera che ha pubblicato non è stata scritta su carta intestata della Casa Bianca. E la sua firma sembra essere stata ritoccata con Photoshop. Inoltre, la firma di Biden è stata sottolineata e lui, in genere, non sottolinea il suo nome.

Il suo staff lo ha scoperto solo dopo che il messaggio è stato pubblicato su X. E i membri del gabinetto sono stati informati dal capo di stato maggiore — e non da Biden.

L’ultima volta che è stato visto in pubblico, Biden camminava debolmente giù per le scale dell’Air Force One e ha dovuto essere aiutato fisicamente a salire sulla limousine presidenziale. Da allora, non è più stato visto in pubblico.

Come sappiamo che proprio Biden ha scritto quella lettera? E come facciamo a sapere che Biden ha pubblicato la lettera sulla sua pagina X? Non c’era nemmeno una fotografia ufficiale della Casa Bianca del momento.

Suo fratello, Frank Biden, ha detto a CBS News che la salute “assolutamente” è stata il fattore decisivo nella decisione. E poi ha detto alla CBS “Egoisticamente, lo riavrò indietro per godersi tutto il tempo che gli resta”.

Il presidente Biden è ancora vivo? È sveglio e vigile? È padrone delle sue facoltà? Con rispetto, dobbiamo vedere la prova della vita.

Todd Starnes – editorialista, commentatore, autore e conduttore radiofonico