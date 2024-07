Malore improvviso, Giada muore a 19 anni

Aveva soltanto 19 anni Giada Magazzino, di Grottaglie. È morta, lasciando nello sgomento la propria famiglia, gli amici, i compagni di scuola, e l’intera comunità della cittadina tarantina. Una morte inspiegabile, soprattutto per la giovanissima età della ragazza: nella tarda serata di sabato ha accusato un dolore alla testa, dopo pochissime ore è stata ritrovata priva di vita, nella notte, dai genitori.

Un futuro tutto da scrivere

Aveva sostenuto l’esame di maturità da meno di un mese. Aveva ancora una vita davanti, spezzata nel fiore degli anni in un modo per cui è difficile farsene una ragione. Lascia papà Luigi, la mamma Mariangela e il fratello Nicolò.

Il ricordo straziante di amici e parenti. L’esame di maturità

Era una ragazza sorridente – così la ricordano oggi gli amici, in un lungo via vai presso la casa funeraria che accoglie giovani e amici di famiglia –, aveva scelto la traccia che citava un testo sull’imperfezione della vita, scritta da Rita Levi Montalcini. Così la ricorda una parente sui social, in un tripudio di messaggi carichi di dolore e tristezza: «Le imperfezioni di noi essere umani, che pensiamo di esseri perfetti, indissolubili. Ora illumina questo mondo imperfetto».

Anche la Confraternita del Carmine, tramite Facebook, ha rivolto il pensiero alla famiglia della giovane. L’intera comunità grottagliese si è stretta in un abbraccio, fisico e virtuale, ai genitori e al fratello di Giada, andata via troppo presto, lasciando sgomenta un’intera città.

