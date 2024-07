Nasconde droga vicino ai cancelli della prefettura: denunciato marocchino

Gli agenti si sono insospettiti e, dopo averlo osservato attentamente, sono andati a vedere le registrazioni delle telecamere. E lo hanno beccato in pieno.

FIRENZE – Un 19enne di origine marocchina, intorno alle 18 del 19 luglio, si è avvicinato al cancello sul retro della prefettura di via Giacomini. E, una volta vicino alla vegetazione, ha pensato bene di nascondere una bustina nel verde. La scena però non è sfuggita agli occhi attenti degli agenti in servizio che si sono subito insospettiti. Da più postazioni, si sono subito coordinati per esaminare in tempo reale tutti i movimenti del 19enne nel perimetro della struttura, non perdendolo mai di vista.

Mentre gli agenti sorvegliavano a vista le mosse del 19enne, che si era appena seduto sul marciapiede, le volanti lo hanno raggiunto. E nella vegetazione hanno trovato la bustina incriminata contenente hashish.

Il giovane, già noto alle forze di polizia, è stato immediatamente sottoposto a fermo per identificazione e successivamente denunciato.

