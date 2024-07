Aggiornamento Crowdstrike blocca i sistemi informatici mondiali

Un aggiornamento dei software di sicurezza della società Crowdstrike ha messo in ginocchio tutta la rete informatica mondiale con milioni di computer con sistema operativo Microsoft che vanno in “blue screen”

Crowdstrike è un’azienda di cyber-sicurezza che produce software antivirus. Nelle ultime ore ha rilasciato un aggiornamento ai propri programmi che però va in conflitto con i dispositivi Windows (soprattutto la versione 11 del sistema operativo). Un bug che causa il terribile “blue screen of death” che riavvia immediatamente il computer. Crowdstrike ha ammesso di essere a conoscenza di “segnalazioni di crash su host Windows” relative alla sua piattaforma Falcon.

Crowdstrike ammette l’errore (ma non pubblicamente)

L’avviso, dice la Bbc, è stato pubblicato su un sito di Crowdstrike protetto da password e non è stato possibile verificarlo. Secondo quanto riporta l’emittente britannica Sky News, in un messaggio telefonico registrato Crowdstrike afferma di essere a conoscenza di segnalazioni di crash sul sistema operativo Windows di Microsoft relative al suo sensore Falcon: “Grazie per aver contattato il supporto di Crowdstrike. Crowdstrike è a conoscenza di segnalazioni di crash su Windows… relative al sensore Falcon”, recita il messaggio citato da Sky News.

Che cos è la piattaforma CrowdStrike Falcon

CrowdStrike Falcon Insight XDR è un sistema di sicurezza per i computer aziendali che aiuta a proteggerli dai pericoli di internet. Funziona automaticamente, imparando dai comportamenti e usando informazioni specializzate per difendersi da molti tipi di attacchi online. È costruito per funzionare direttamente su internet, offrendo una difesa immediata e conoscenze avanzate sui rischi, molto importanti per le aziende che cambiano velocemente. Questo sistema è particolarmente adatto per le piccole e medie imprese perché è facile da installare, si adatta bene alle loro esigenze e ha un costo accessibile.

Cosa rischia adesso Crowdstrike

Crowdstrike adesso avrà un’importate impatto negativo sull’immagine. Che sarà tanto più grave in base al tempo che ci vorrà per sistemare il baco. Anche i tecnici Microsoft stanno aiutando i colleghi di Crowdstrike per trovare una soluzione. Il secondo impatto, forse anche peggiore, è il valore dell’azienda. In Borsa i titoli Crowdstrike hanno subito un crollo e la discesa del valore non sembra avere ancora fine. tgcom24.mediaset.it