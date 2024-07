Urla più volte “noi crediamo in Dio”. Eurodeputata espulsa dall’Aula

E’ stata accompagnata fuori dall’emiciclo di Strasburgo dagli usceri l’eurodeputata del partito di destra rumeno Sos Romania, Diana Iovanovici, dopo che ha interrotto più volte il discorso della leader liberale Valerie Hayer, indossando una museruola e mostrando due icona sacre al grido di “noi crediamo in Dio”. L’espulsione sarebbe stata decisa dalla Metsola.

La Iovanovici è furiosa: “Von der Leyen è una criminale”

De weggestuurde Europarlementariër Diana Iovanovici-Șoșoacă is van S.O.S. Roemenië. Ze is woest: “Von der Leyen is een crimineel” pic.twitter.com/LHD4IUROgz — Alexander Bakker (@alexanderbakker) July 18, 2024

Von der Leyen: “II rispetto dello stato di diritto è un dovere”

“Rafforzeremo il nostro lavoro per difendere tutti gli aspetti della nostra democrazia: difenderemo i media libera, la lotta alla corruzione e lo stato di diritto”. Lo ha detto la presidente della Commissione designata Ursula von der Leyen parlando alla Planaria. “Il rispetto dello stato di diritto è un dovere per tutte le istituzioni europee, in questo bilancio e nei bilanci futuri”, ha scandito con implicito riferimento al dossier ungherese sui fondi del Pnrr congelati per il meccanismo di condizionalità.