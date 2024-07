Della Vedova (+Europa): “Meloni voti Ursula Von der Leyen”

“Giorgia Meloni per uscire dal vicolo cieco in cui si è infilata e ha infilato l’Italia ha una buona occasione proprio in questi giorni: voti Ursula Von der Layen con i membri di FdI al Parlamento europeo.

Lo faccia unilateralmente, come segno di maturità e responsabilità istituzionale da parte del Presidente del Consiglio del terzo paese dell’Unione in un momento così delicato per l’Occidente e l’Europa.

E contestualmente annunci che chiederà al Parlamento italiano di superare un incomprensibile boicottaggio e ratificare il MES, potendo contare sull’appoggio di buona parte delle opposizioni.”

Lo scrive su X il deputato Benedetto Della Vedova.