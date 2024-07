Ciriani: “in UE Meloni difende l’Italia”

ROMA, 17 LUG – “Non sono in grado escludere nulla, conosco molto bene la determinazione e la capacità di Meloni: non darà nessun voto gratis, il ruolo dell’Italia e di Ecr sarà difeso con le unghie e con i denti. Siamo l’unico governo stabile uscito più forte di prima dalle elezioni europee, siamo un grande Paese e chiediamo di essere rispettati. Non chiediamo che venga rispettato il centrodestra ma che sia rispettato il ruolo dell’Italia”.

Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ospite di Start, su Skytg24, alla vigilia del voto del Parlamento europeo sul bis di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Ue. “L’Italia è un Paese fondatore, un Paese del g7, la seconda economia manifatturiera d’Europa – ha aggiunto -: non può essere tenuta ai margini della Commissione europea”. (ANSA)