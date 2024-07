Nato: “Ampliare manovre congiunte col Giappone”

La Nato guarda al Giappone per rafforzare la sua presenza nell’Indo-Pacifico

In un’intervista all’agenzia di stampa di Tokyo Kyodo, all’indomani della conclusione del vertice dell’Alleanza a Washington al quale era presente anche il premier giapponese Fumio Kishida, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha detto: “La partnership con il Giappone è diventata sempre più importante”, in particolare tenendo conto delle interconnessioni nel settore della sicurezza emerse con la crisi ucraina, “dove Cina, Iran e Corea del Nord stanno aiutando la brutale guerra di aggressione russa”.

Citando Kishida, secondo cui “ciò che accade oggi in Ucraina può accadere domani in Asia”, il numero uno dell’Alleanza ha ribadito: “È nell’interesse di tutti noi impedire al presidente Putin di vincere in Ucraina“. Con il Giappone, ha proseguito, “abbiamo alcune esercitazioni minori, ma vorremmo espanderci e fare di più insieme”, ad esempio nei settori marittimo e aereo, ha detto Stoltenberg.

Nel bilaterale di due giorni fa, il segretario generale della Nato e il premier giapponese hanno intanto concordato che Tokyo e l’Alleanza condurranno un’esercitazione congiunta nelle acque della regione euro-atlantica entro la fine di quest’anno, oltre a rafforzare il coordinamento sulla condivisione di informazioni confidenziali. notizie.tiscali.it