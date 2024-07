Meta rimuove restrizioni ad account di Trump

Meta ha annunciato che metterà fine a tutte le restrizioni imposte agli account Facebook e Instagram di Donald Trump, in vista della convention repubblicana di Milwaukee della prossima settimana. La decisione, ha spiegato l’azienda, è stata presa per consentire all’ex presidente, nuovamente candidato alla Casa Bianca, di poter competere ad armi pari con il democratico Joe Biden.

Gli account di Trump erano già stati ripristinati, con alcune restrizioni, all’inizio del 2023, dopo uno stop di due anni, imposto dopo le violenze del 6 gennaio 2021. “Nel valutare la nostra responsabilità nel consentire l’espressione politica, crediamo che il popolo americano dovrebbe essere in grado di ascoltare i candidati alla presidenza sulla stessa base – ha affermato Meta -. Di conseguenza, l’ex presidente Trump, in quanto candidato del partito repubblicano, non sarà più soggetto alle sanzioni di sospensione più severe”. tgcom24.mediaset.it