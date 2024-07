Governo, via libera per acquisto di 24 caccia bombardieri: spesa di 7 miliardi

Nato, via libera del governo Meloni ad acquistare 24 nuovi caccia bombardieri per una spesa di 7 miliardi di euro

Lo schema di decreto è arrivato in commissione Difesa alla Camera per il parere. L’appalto andrà al consorzio europeo di cui fa parte Leonardo. “La nostre difese all’interno dell’Alleanza atlantica scoperte a causa di aerei ormai vecchi e in dismissione”, si legge nel documento allegato

Il decreto del governo, urgente, firmato dal ministro Guido Crosetto, è arrivato in commissione Difesa alla Camera per il “relativo parere”. Urgente non c’è scritto, ma politicamente lo è perché in ballo ci sono contratti miliardari per Leonardo che senza un via libera potrebbero saltare. […] www.repubblica.it