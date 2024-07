Zelensky: ‘la sconfitta della Russia serve a tutte le nazioni’

“Stiamo facendo di tutto per far perdere il terrore russo. E non solo questo serve al nostro Paese, ma serve a tutti, a tutti i partner, a tutte le nazioni”. Lo scrive in un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, concluso il vertice della Nato. “Ringrazio tutti quelli che sostengono l’Ucraina – ribadisce – Grazie per le decisioni importanti che servono a difendere le vite”.

Un ringraziamento speciale è poi stato rivolto da Zelensky alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “A Washington ho incontrato la premier italiana. L’ho informata della situazione al fronte e del terrore aereo russo contro le città ucraine. Abbiamo discusso delle principali esigenze dell’Ucraina, compresa la difesa aerea. Sono grato – scrive su X il leader ucraino – che le capacità di difesa e la ripresa dell’Ucraina siano state fissate come priorità per la presidenza italiana del G7 quest’anno”. (Adnkronos)