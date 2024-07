Meloni: “Fiera delle armi inviate a Kiev”

Sul tema dell’invio di armi a Kiev si è espressa la Premier Meloni a margine del summit Nato a Washington: “Dobbiamo sempre ricordarci che c’è sempre un aggressore e un aggredito: il lavoro fatto dall’Italia racconta il lavoro che va fatto. Per esempio il fatto che noi ci siamo concentrati sui sistemi di difesa anti-aerea: che è il modo migliore per difendere una Nazione aggredita. Lo dico a chi sostiene che ‘se si continua a inviare armi all’Ucraina si alimenta la guerra’. Dipende anche cosa si invia, perché se non avessimo mandato i sistemi di difesa anti-aerei che sono fiera di aver mandato i missili contro l’Ucraina non sarebbero partiti, semplicemente avrebbero colpito più gente”.

Chigi – Fonte: Agenzia Vista